Domaine seigneurial depuis toujours, les châteaux successifs de Gien ont laissé leur empreinte dans le sol et la pierre au fil des siècles. L'exposition Château(x) de Gien, redécouvertes archéologiques, permet, de manière inédite, de lever le voile sur les mobiliers archéologiques issus des fouilles réalisées en 2013 lors des travaux de restauration, l'occasion également, pour le service d'Archéologie préventive du département du Loiret, de présenter la première rétrospective du promontoire. Des mobiliers d'autres sites archéologiques [fouilles] : Bourges, Saint Amand en Puisaye…. viendront compléter le propos.

