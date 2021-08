Sérignan Château Vargoz Hérault, Sérignan Exposition Château Vargoz Sérignan Catégories d’évènement: Hérault

Un rendez-vous manqué au passage de l’an 2000. La prolongation d’un siècle finissant, un début marqué par une apathie, une paralysie et une sidération sociale ont décalé l’émergence portée par l’espérance, les utopies, catalyseurs de ce nouveau centenaire… Des artistes liés au Château, par leur rapport au monde parfois décalés, vous proposent un lecture personnelle, individuelle et collective de cette période transitoire, de ce nouveau siècle. Parmi eux : Nathalie Albaladejo, Olivier Camen, René Collado, Pierre-Régis Dides, Mylène Fritchi-Roux, Jean-Louis Gourreau, Carine Hullo, Isaland, Pierre Landman, Lionel Laussedat, Isabelle Lorenzi, Guylaine Martinez, Sophie Pascual, Jean-Paul Planchon, Patricia Stheeman, … * »Notre siècle s’interprète mal lui-même et par moments ne se comprend pas. Il s’appelle le siècle du progrès et il se croit le siècle de l’utile. S’il était l’un il ne serait pas l’autre. » Victor Hugo* L’ouverture de cette exposition se fera à l’occasion des Journées du patrimoine pour permettre à chacun, amateur, collectionneur, curieux, touriste, citoyen, ou simple promeneur, de découvrir ce qui a fait la réputation de ce lieu de résidences artistiques, d’émulations culturelles, le reflet de notre société, de ses questionnements, de ses dérives, de son évolution…

Le Château Vargoz vous propose de fêter l’entrée réelle dans le XXIe siècle par une belle exposition collective. Château Vargoz Rue du pont, 34410, Sérignan Sérignan Hérault

