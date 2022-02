Exposition Château-musée de Tournon-sur-Rhône Tournon-sur-Rhône Catégories d’évènement: Ardèche

Les élèves et leurs enseignants venus visiter l’exposition Voir ce qui se murmure de Patricia Cartereau proposent à leur tour leurs créations se rapportant à cet événement. Exposition gratuite du 9 au 20 mars. Tous les jours de 14h à 18h dans le respect des règles sanitaires (Pass vaccinal obligatoire).

D'après l'exposition Voir ce qui se murmure de Patricia Cartereau présentée au Château-musée en 2021. Les élèves proposent à leur tour leurs créations se rapportant à cet événement. Château-musée de Tournon-sur-Rhône 14, place Auguste Faure Tournon-sur-Rhône

