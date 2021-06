Montréjeau Château de Valmirande Haute-Garonne, Montrejeau Exposition Château de Valmirande Montréjeau Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Montrejeau

Exposition Château de Valmirande, 18 septembre 2021-18 septembre 2021, Montréjeau. Exposition

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Château de Valmirande

Exposition permanente sur le Pyrénéisme, exposition d’artisans d’art, de vieilles voitures et animations diverses (musiques, chorales ou groupe folklorique).

5€ adulte, 3€ enfant, gratuit – 3 ans

Exposition permanente sur le Pyrénéisme, exposition d’artisans d’art, de vieilles voitures et animations diverses. Château de Valmirande Route de Tarbes, 31210 Montréjeau Montréjeau Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T19:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T19:00:00

Détails Catégories d’évènement: Haute-Garonne, Montrejeau Autres Lieu Château de Valmirande Adresse Route de Tarbes, 31210 Montréjeau Ville Montréjeau lieuville Château de Valmirande Montréjeau