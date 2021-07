Aramon Château Aramon, Gard Exposition Château Aramon Catégories d’évènement: Aramon

Gard

Exposition Château, 18 septembre 2021-18 septembre 2021, Aramon. Exposition

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Château

Exposition du sculpteur sur bois Marc Nucera, visite libre du Parc et de la Cour d’honneur. Exposition du sculpteur sur bois Marc Nucera. Château Boulevard Gambetta, 30390 Aramon Aramon Gard

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T08:00:00 2021-09-18T12:00:00;2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T08:00:00 2021-09-19T12:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Aramon, Gard Autres Lieu Château Adresse Boulevard Gambetta, 30390 Aramon Ville Aramon lieuville Château Aramon