Exposition « Chasseurs d’Invader » Cité du Livre Aix-en-Provence, samedi 6 avril 2024.

Nicolas Kéramidas vous entraine sur les pas d’Invader, l’un des street-artistes les plus connus de la planète. Pour le Festival, l’auteur de BD part à la recherche de ces petites mosaïques en forme de vaisseaux extraterrestres.

Une plongée ludique dans une passion dévorante qui ne s’adresse pas qu’aux geeks et qui, d’Aix-en-Provence à Tokyo, vous emmène aux quatre coins du monde…



À cette occasion, l’auteur de BD imagine un cahier collector, sorte de chapitre manquant à son album Chasseur d’invader, paru chez Casterman, dans lequel il livre ses secrets et autres anecdotes pour vous aider à compléter votre première ville et ainsi devenir à votre tour un flasheur. Le cahier collector est offert à tous les visiteurs du Festival (dans la limite de stocks disponibles).



Village Graphique / Galerie La Manufacture. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-06 13:00:00

fin : 2024-05-25 18:00:00

Cité du Livre 8-10 Rue Des Allumettes

Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur infos@bd-aix.com

