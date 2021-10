Exposition Charlotte Delval Alençon, 5 novembre 2021, Alençon.

Exposition Charlotte Delval 2021-11-05 14:00:00 14:00:00 – 2021-12-19 18:00:00 18:00:00

Alençon Orne

Exposition réalisée dans le cadre du programme Maintenant et Demain, 2021, mis en place par le Conseil départemental de l’Orne via le Fonds d’Art Contemporain en collaboration avec Les Bains Douches. Ce programme de résidence et expositions est destiné aux artistes récemment diplômés d’une école d’art de Normandie. Charlotte Delval est la lauréate de cette première édition.

+33 2 33 29 48 51 https://bainsdouches.net/

dernière mise à jour : 2021-10-02 par