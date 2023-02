Exposition Charles MACHET, Sculpteur – 2ème partie Lochieu Arvière-en-Valromey Office de Tourisme Bugey Sud Grand Colombier Arvière-en-Valromey Catégories d’Évènement: Ain

Exposition Charles MACHET, Sculpteur – 2ème partie
Musée du Bugey-Valromey
Lochieu, 3 rue Centrale
Arvière-en-Valromey, Ain

2023-03-15 10:00:00 10:00:00 – 2023-11-15 18:00:00 18:00:00

Nouvel accrochage de l'exposition temporaire Charles Machet, Sculpteur.
musee.bugey@ain.fr
+33 4 79 87 52 23
https://patrimoines.ain.fr/n/musee-du-bugey-valromey/n:970

