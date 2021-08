Clamecy Musée Romain Rolland Aisne, Clamecy Exposition Charles Loupot et du chantier de la chapelle de la Tête Ronde Musée Romain Rolland Clamecy Catégories d’évènement: Aisne

Clamecy

Exposition Charles Loupot et du chantier de la chapelle de la Tête Ronde Musée Romain Rolland, 26 août 2021, Clamecy. Exposition Charles Loupot et du chantier de la chapelle de la Tête Ronde

Musée Romain Rolland, le jeudi 26 août à 14:30

Jeudi 26 août 2021, la Camosine vous emmène visiter l’exposition “Charles Loupot, géant de l’affiche” au musée Romain Rolland de Clamecy avant de poursuivre à Menou pour visiter le chantier de restauration de la chapelle de la Tête Ronde en présence de Sarah Monnier, restauratrice, et de Véronique Ravaud, maire de Menou. Passe sanitaire obligatoire pour la visite de l’exposition. 10€ (entrée du musée comprise)

10€ (entrée du musée comprise)

La Camosine donne rendez-vous pour un après-midi autour de l’affichiste Charles Loupot. Nombre de places limité, réservation obligatoire. Musée Romain Rolland Clamecy Clamecy Aisne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-08-26T14:30:00 2021-08-26T17:30:00

Détails Catégories d’évènement: Aisne, Clamecy Autres Lieu Musée Romain Rolland Adresse Clamecy Ville Clamecy lieuville Musée Romain Rolland Clamecy