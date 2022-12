EXPOSITION : CHARLES LAIR & LE CHÂTEAU DE SAUMUR Saumur, 28 décembre 2022, Saumur .

Charles Lair, né en 1841 à Saumur et décédé en 1919 à Angers, collectionna des objets d’art toute sa vie durant, qu’il partagea entre son château de Blou, près de Saumur, son hôtel particulier à Paris, et les nombreux voyages qu’il fit dans l’Europe entière et le pourtour méditerranéen. Son goût sûr et éclectique le porta vers les céramiques, le mobilier, les objets d’art, les textiles et les sculptures du Moyen Âge jusqu’au XVIIIe siècle,auxquels s’ajoutèrent quelques raretés et des ex-libris. Érudit, passionné, homme de foi, chineur infatigable, sa collection n’est pas due à sa seule aisance financière mais surtout à son talent de véritable amateur. Souhaitant préserver l’unité de sa collection, composée de près de 2500 oeuvres et de 7000 ex-libris, il la légua au château de Saumur, où avait été transféré peu auparavant le musée municipal. Après le décès de Charles Lair le 13 octobre 1919, il fallut deux ans pour restaurer l’aile est du château et y installer les objets d’art : le 28 novembre 1922, la collection fut enfin présentée au public. Par sa richesse artistique et numéraire, le legs Lair infléchit le profil du musée municipal, qui d’un musée pluridisciplinaire devint progressivement un musée d’arts décoratifs, et métamorphosa le château, qui se trouva meublé et décoré comme s’il n’avait jamais cessé d’être une demeure princière. Tout en prenant place dans le parcours permanent des salles du premier étage, la présente exposition se propose de retracer l’histoire de cette collection, d’en faire découvrir des pans moins connus, et de raviver le souvenir du personnage de Charles Lair, dont la générosité contribua à créer le Château-Musée que l’on connaît aujourd’hui.

Le Château-Musée de Saumur célèbre cette année le centenaire d’une collection d’exception en rendant hommage au généreux donateur qui en est à l’origine, le comte Charles Lair.

