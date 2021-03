Saint-Denis-sur-Sarthon Saint-Denis-sur-Sarthon Orne, Saint-Denis-sur-Sarthon Exposition Charles Baudelaire (1821-1867) Saint-Denis-sur-Sarthon Catégories d’évènement: Orne

Exposition Charles Baudelaire (1821-1867), 7 avril 2021-7 avril 2021, Saint-Denis-sur-Sarthon.
Médiathèque Aveline- salle de la Chapelle Cour carrée de la Dentelle
Saint-Denis-sur-Sarthon Orne

Exposition de livres patrimoniaux à l'occasion du Bicentenaire de la naissance du poète. Les Fleurs du mal de Charles Baudelaire, imprimées à Alençon en 1857, demeurent la gloire du catalogue de l'éditeur alençonnais Auguste Poulet-Malassis. La condamnation de l'auteur et des éditeurs pour immoralité du livre n'entame en rien l'amitié qui lie ce « coco mal-perché » au poète. Ce dernier continue de lui adresser des textes pour le Journal d'Alençon et lui confie, en 1860, la publication des Paradis artificiels. En Belgique, où les deux hommes se retrouvent en exil, Poulet-Malassis publie, sous le manteau, les Épaves illustrées par le fameux Félicien Rops. Cette publication vaudra une nouvelle condamnation à Poulet Malassis en 1868. Cette exposition propose de découvrir ces éditions originales, très rares, de Charles Baudelaire, ainsi que de nombreuses œuvres illustrées et commentées au cours des siècles par de célèbres artistes inspirés parle talent et le génie du poète.

Détails Catégories d’évènement: Orne, Saint-Denis-sur-Sarthon Autres Lieu Saint-Denis-sur-Sarthon Adresse Médiathèque Aveline- salle de la Chapelle Cour carrée de la Dentelle Ville Saint-Denis-sur-Sarthon