Exposition “Chaque Fibre de Mon Être” de Laura Ellen Bacon Saint-Ouen-l’Aumône Saint-Ouen-l'Aumône Catégories d’évènement: Saint-Ouen-l'Aumône

Val-d'Oise

Exposition “Chaque Fibre de Mon Être” de Laura Ellen Bacon Saint-Ouen-l’Aumône, 2 mai 2022, Saint-Ouen-l'Aumône. Exposition “Chaque Fibre de Mon Être” de Laura Ellen Bacon Avenue Richard de Tour Abbaye de Maubuisson Saint-Ouen-l’Aumône

2022-05-02 13:00:00 13:00:00 – 2022-08-28 18:00:00 18:00:00 Avenue Richard de Tour Abbaye de Maubuisson

Saint-Ouen-l’Aumône Val-d’Oise Saint-Ouen-l’Aumône Depuis vingt ans, Laura Ellen Bacon travaille l’osier à grande échelle. Trompeuses, ses sculptures s’immiscent dans la nature ; ou bien elles rampent, grimpent et s’épanouissent sur les moulures d’une architecture. abbaye.maubuisson@valdoise.fr +33 1 34 33 85 00 http://www.valdoise.fr/2762-expositions.htm Avenue Richard de Tour Abbaye de Maubuisson Saint-Ouen-l’Aumône

dernière mise à jour : 2022-04-25 par

Détails Catégories d’évènement: Saint-Ouen-l'Aumône, Val-d'Oise Autres Lieu Saint-Ouen-l'Aumône Adresse Avenue Richard de Tour Abbaye de Maubuisson Ville Saint-Ouen-l'Aumône lieuville Avenue Richard de Tour Abbaye de Maubuisson Saint-Ouen-l'Aumône Departement Val-d'Oise

Exposition “Chaque Fibre de Mon Être” de Laura Ellen Bacon Saint-Ouen-l’Aumône 2022-05-02 was last modified: by Exposition “Chaque Fibre de Mon Être” de Laura Ellen Bacon Saint-Ouen-l’Aumône Saint-Ouen-l'Aumône 2 mai 2022 Saint-Ouen-l'Aumône val d'oise

Saint-Ouen-l'Aumône Val-d'Oise