Cette chapelle du XIXe siècle, plusieurs fois emportées par les crues de la Garonne et rebâtie plus près du rocher du Castéras, dotée de vitraux des ateliers Gesta, sera le point d’accueil des Journées du patrimoine 2021. À proximité : * libre visite du site du Calvaire avec sa chapelle ornée de fresques de Nicolaï GRESCHNY et sa vue panoramique accessible par l’ancien chemin de croix partant derrière la chapelle, calme, ombre. Exposition de l’atelier de peinture et des tableaux peints par les enfants. Chapelle Saint-Roch Chemin du fonds du bois, 31800, Miramont-de-Comminges Miramont-de-Comminges Haute-Garonne

