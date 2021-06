Chazelles-sur-Lyon Atelier-musée du chapeau Chazelles-sur-Lyon, Loire Exposition « chapeaux et mythologie » Atelier-musée du chapeau Chazelles-sur-Lyon Catégories d’évènement: Chazelles-sur-Lyon

Atelier-musée du chapeau, le samedi 3 juillet à 19:00

Chapeaux les artistes ! ———————– Ce projet mis en oeuvre avec le collège Honoré d’Urfé et l’école de la Jomayère sur l’année scolaire 2019-2020, est enfin à l’honneur : les élèves de 6e et de CM2 ont travaillé sur certaines pièces du musée pour les détourner et les destiner à plusieurs personnages mythologiques. À ne pas manquer !

Entrée libre, visites accompagnées.

Les élèves créent des chapeaux.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-03T19:00:00 2021-07-03T21:00:00

