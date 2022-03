Exposition “Chapeaux Dior !” au musée Christian Dior Musée Christian Dior, 14 mai 2022, Granville.

Exposition “Chapeaux Dior !” au musée Christian Dior

Musée Christian Dior, le samedi 14 mai à 20:00

“Chapeaux Dior ! L’art du chapeau de Christian Dior à Stephen Jones” Dès la fondation de sa maison de Couture en 1947, Christian Dior fait du chapeau une référence incontournable du style Dior, de la Haute Couture française et de la mode internationale. L’Atelier Mode Dior, entièrement dédié à la création des chapeaux, est resté actif tout au long des sept décennies d’histoire de la maison. Depuis 1996, le grand modiste britannique Stephen Jones perpétue et ressource cette tradition auprès des directeurs artistiques successifs de la Maison Dior jusqu’à Maria Grazia Chiuri aujourd’hui. Le musée Christian Dior consacre en 2022 l’ensemble de ses salles d’exposition à la force créative et au savoir-faire du chapeau signé Dior. Cette exposition est une première : un ensemble exceptionnel de près de deux cents chapeaux y dialoguera avec une trentaine de robes de Haute Couture Dior en « total look » ainsi qu’avec une cinquantaine de photographies de mode et publicités de beauté et de maquillage célébrant l’art du chapeau.

Sur réservation en ligne uniquement

Musée Christian Dior Villa Les Rhumbs, Rue d’Estouteville, 50400 Granville Granville Cherbourg-Octeville Manche



