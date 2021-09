Exposition – Chapeaux de Lilichatok Kaysersberg Vignoble, 5 octobre 2021, Kaysersberg Vignoble.

Exposition – Chapeaux de Lilichatok 2021-10-05 – 2021-10-11

Kaysersberg Vignoble Haut-Rhin

La créatrice Régine Jutkowiak plus connue sous le nom de “Lilichatok” expose ses nombreuses réalisations colorées telles que des bijoux et des chapeaux estivaux, hivernaux, de pluie, pour homme ou encore de cérémonie. Venez la rencontrer et échanger sur sa passion.

Des bijoux et des couvre-chefs colorés, pour l’hiver, l’été et même de cérémonie.

