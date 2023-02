Exposition : chantier en cours, 18 mars 2023, Sélestat .

1 place du Dr Maurice Kubler Sélestat Bas-Rhin

2023-03-18 – 2023-04-30

EUR 2018-2023 : retour sur 5 années d’actions au cœur des collections d’objets et de livres anciens et modernes. Véritable chantier permanent, la Bibliothèque Humaniste présente à travers cette exposition la variété des actions de conservation et de valorisation menées au quotidien au sein de cette institution, à la fois bibliothèque patrimoniale et musée. En parallèle de la présentation inédite d’objets et d’ouvrages récemment acquis, restaurés ou mis en valeur, vous plongerez au cœur des coulisses, à la rencontre des professionnels et en apprendrez davantage sur les métiers de la conservation et de la restauration, grâce à des captations vidéos.

