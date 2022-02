EXPOSITION « Chanter à l’école » Centre culturel Breton Yezhoù ha Sevenadur Saint-Herblain Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

EXPOSITION « Chanter à l’école » —————————— L’idée de cette exposition a germé à la suite de l’édition du livre-CD « 1, 2, 3… Kanañ a ri ! » afin de faire vivre le livre dans les écoles et dans les familles. TES (Ti-embann ar skolioù) a donc mené une réflexion sur le chant à l’école et souhaite encourager les enseignants à pratiquer régulièrement les activités de chant dans leur classe. Ce serait un vrai plaisir que de voir des enfants de tout âge chanter avec leurs aînés autour de cette exposition !

Gratuit

2022-03-01T10:00:00 2022-03-01T17:00:00;2022-03-02T10:00:00 2022-03-02T17:00:00;2022-03-03T10:00:00 2022-03-03T17:00:00;2022-03-04T10:00:00 2022-03-04T17:00:00;2022-03-07T10:00:00 2022-03-07T17:00:00;2022-03-08T10:00:00 2022-03-08T17:00:00;2022-03-09T10:00:00 2022-03-09T17:00:00;2022-03-10T10:00:00 2022-03-10T17:00:00;2022-03-11T10:00:00 2022-03-11T17:00:00;2022-03-14T10:00:00 2022-03-14T17:00:00;2022-03-15T10:00:00 2022-03-15T17:00:00;2022-03-16T10:00:00 2022-03-16T17:00:00;2022-03-17T10:00:00 2022-03-17T17:00:00;2022-03-18T10:00:00 2022-03-18T17:00:00;2022-03-21T10:00:00 2022-03-21T17:00:00;2022-03-22T10:00:00 2022-03-22T17:00:00;2022-03-23T10:00:00 2022-03-23T17:00:00;2022-03-24T10:00:00 2022-03-24T17:00:00;2022-03-25T10:00:00 2022-03-25T17:00:00

