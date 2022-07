Exposition Chantal Niox Chevauché Mallemort, 30 juillet 2022, Mallemort.

Exposition Chantal Niox Chevauché

686 Av. des Frères Roqueplan, 13370 Mallemort Office de Tourisme Mallemort Bouches-du-Rhône Office de Tourisme 686 Av. des Frères Roqueplan, 13370 Mallemort

2022-07-30 09:00:00 09:00:00 – 2022-08-12 18:00:00 18:00:00

Mallemort

Bouches-du-Rhône

Ma progression artistique s’inscrit dans l’acceptation des différents handicaps qui accompagnent ma vie et m’ouvrent à la créativité et aux partages.



Mes oeuvres émanent princiaplement d’émotions profondes. La couleur je ne la travaille qu’avec les primaires : rouge, jaune, bleu, noir et blanc ; mes yeux ne maîtrisent pas les contrastes, ne différencient pas un vert d’un bleu, un marron d’un noir ; alors je fais « ma cuisine ». L’empattement des couleurs m’émerveille tellement que j’autorise à toucher mes créations. Mon monde picturale tourne autour de l’émotionnel, offre à chacun la possibilité d’y puiser ce qui l’interpelle, le touche et peut-être le répare dans un regard complice.



Tous uniques et si différents, je ne dirais pas que je suis résiliante car ce mot tellement usité en perd de sa consistance ! Je prends seulement plaisir en pleine conscience du soulagement de ma souffrance et de ma dépendance.



Chantal Niox

