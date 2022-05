Exposition Chantal Bultot Trets, 3 septembre 2022, Trets.

Exposition Chantal Bultot Château des Remparts Boulevard Etienne Boyer Trets

2022-09-03 – 2022-09-18 Château des Remparts Boulevard Etienne Boyer

Trets Bouches-du-Rhône Trets

Venez (re) découvrir l’exposition de l’artiste tretsoise, Chantal Bultot.

Vous allez être émerveillés par ce talent de notre territoire qui nous surprend agréablement à travers ses portraits au pastel couleur et au pastel blanc sur fond noir, parmi d’autres techniques tels sépia, sanguine et acrylique. Vous trouverez une belle variété de styles et techniques qui habilleront les murs du Château des Remparts à l’occasion de cette belle découverte.

Vernissage le vendredi 02 septembre, avec musique d’ambiance assurée par Aixpressivo avec Marie Bultot au violon.

Prix public de la Quinzaine des artistes tretsois 2019.

culture@ville-de-trets.fr +33 4 42 61 23 78 http://trets.fr/

Venez (re) découvrir l’exposition de l’artiste tretsoise, Chantal Bultot.

Vous allez être émerveillés par ce talent de notre territoire qui nous surprend agréablement à travers ses portraits au pastel couleur et au pastel blanc sur fond noir, parmi d’autres techniques tels sépia, sanguine et acrylique. Vous trouverez une belle variété de styles et techniques qui habilleront les murs du Château des Remparts à l’occasion de cette belle découverte.

Vernissage le vendredi 02 septembre, avec musique d’ambiance assurée par Aixpressivo avec Marie Bultot au violon.

Château des Remparts Boulevard Etienne Boyer Trets

dernière mise à jour : 2022-05-09 par Office de Tourisme de Trets Provence Tourisme / Office de Tourisme de TretsProvence Tourisme / Office de Tourisme de Trets