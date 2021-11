Essey-lès-Nancy Essey-lès-Nancy 54270, Essey-lès-Nancy EXPOSITION CHANGING WORLD Essey-lès-Nancy Essey-lès-Nancy Catégories d’évènement: 54270

Essey-lès-Nancy

EXPOSITION CHANGING WORLD Essey-lès-Nancy, 20 novembre 2021, Essey-lès-Nancy. EXPOSITION CHANGING WORLD le Haut Château, espace Michel Stricher 27 rue du Chanoine Laurent Essey-lès-Nancy

2021-11-20 14:00:00 14:00:00 – 2021-11-28 18:00:00 18:00:00 le Haut Château, espace Michel Stricher 27 rue du Chanoine Laurent

Essey-lès-Nancy 54270 Un Monde à découper

Un Monde à recoller

pour un Monde à sauver ….

Dislocations apparentes, associations hasardeuses, compositions aléatoires et exploration improbable…

Et si tout cela n’était qu’incitation ? +33 3 54 50 20 70 le Haut Château, espace Michel Stricher 27 rue du Chanoine Laurent Essey-lès-Nancy

dernière mise à jour : 2021-10-26 par

Détails Catégories d’évènement: 54270, Essey-lès-Nancy Autres Lieu Essey-lès-Nancy Adresse le Haut Château, espace Michel Stricher 27 rue du Chanoine Laurent Ville Essey-lès-Nancy lieuville le Haut Château, espace Michel Stricher 27 rue du Chanoine Laurent Essey-lès-Nancy