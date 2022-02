Exposition : « Chambre forte » Le Havre, 23 février 2022, Le Havre.

Exposition : « Chambre forte » Le Havre

2022-02-23 – 2022-03-26

Le Havre Seine-Maritime

Un duo d’artistes prend possession de l’espace exposition du Tetris. Marine Nouvel et Morgane Rupil mêlent leurs pratiques dans une installation : une chambre présentant une sculpture hybride, des collages et une collecte de témoignages archivés comme une tentative de sauvegarde du temps.

« Chambre forte :

Par définition, la chambre forte est un endroit cos, hautement sécurisé, conçu pour protéger des biens de valeurs contre des dangers extérieurs. Comparable à une coffre-fort, elle dispose d’un accès restreint aux intrusions ou autres formes de violation de l’intimité.

La chambre en elle-même est une entrée dans l’intime. Les éléments qui la composent comme le bureau, la coiffeuse et le lit, sont des meubles utilisés pour façonner des pièges à fantômes, dont l’existence est révélée par quelques traces. Les corps marquent ces lieux et ces meubles à jamais sans que cela soit visible. Ici, la chambre est ouverte, il n’y a pas de porte pour protéger et fermer à double tour la pièce. L’exposition donne à voir de cet abri, un regard sur la vulnérabilité, le laisser-aller, l’abandon, les espoirs, les désespoirs, les cauchemars et les rêves. »

Les artistes :

Plasticienne vivant dans le Cotentin, Marine Nouvel s’est formée au design graphique et en arts appliqués. Elle aborde différents supports du numérique au biologique avec un regard intime et engagé et prend pour ligne conductrice son rapport au corps et au parasite.

Morgane Rupil est une graphiste vivant actuellement au Havre. Elle écrit lors de sa formation à l’ESADHaR son mémoire Le Cœur Brouillon. En partant de la rupture amoureuse, elle étudie la « temporalité de la trace ». La métaphore des fantômes, en tant que souvenirs qui nous hantent, est omniprésente dans son travail. Elle écoute, rassemble les mots et les indices des vies éparpillées et redonne sens aux traces minuscules.

Exposition du mercredi 23 février au samedi 26 mars.

Vernissage le mercredi 23 février à 18h30.

Gratuit, entrée libre.

Le Havre

