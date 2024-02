Exposition « Chambre double » L’Escaletto Aix-en-Provence, vendredi 23 février 2024.

Exposition « Chambre double » L’Escaletto Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

L’hôtel « L’escaletto » reçoît l’artiste Hélène Lelimouzin en partenariat avec « La Fanfare ». Plongez dans l’univers sculptural mural où les mots jouent avec les volumes.

Hélène Lelimouzin est née en 1977, artiste plasticienne, elle exerce son art protéiforme depuis 25 ans. L’exploration des supports est au centre de sa démarche, son écriture graphique prend tout son sens avec ses œuvres réalisées sur de la fibre de verre, des mots des coulures, des tags, se côtoient dans des compositions maîtrisées et contemporaines, recouvertes d’un vernis ultra brillant. L’encadrement est défini par des coutures réalisées à la main au fil de lin.

Ses études d’Arts Appliqués et d’Art Plastiques, déclenchent un attrait viscéral pour une certaine forme de Pop Art, et surtout pour l’artiste qui a nourri ses aspirations artistiques, Cy Twombly.

Dans son travail, on retrouve ses sources d’inspirations picturales mais aussi son goût pour la poésie, des mots parfois empruntés notamment à Pablo Neruda, le maître de l’amour à ses yeux.

L’amour, la reconnexion à nos désirs est le point de rencontre entre son langage graphique et des compositions très affirmées.

Ses œuvres se veulent des objets sensibles et mémoriels. Tout part de l’idée d’un tissu, un foulard en mouvement, suspendu dans l’air.

Les plis apparaissent comme le mouvement du temps, figé, une sorte d’archéologie du souvenir. Les mots jouent entre apparition et effacement à la manière d’un palimpseste. Les gestes, les mots répétés, accentuent le mouvement, l’œuvre apparaît suspendue entre deux univers.

Les mots choisis reflètent ses instants de vie, un don personnel à l’autre pour les rendre universels.



Vernissage des œuvres très contemporaines de l’artiste le 23 février à partir de 19h. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-23 19:00:00

fin : 2024-03-29

L’Escaletto 74-76 Cours Sextius

Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur munk.box@gmail.com

L’événement Exposition « Chambre double » Aix-en-Provence a été mis à jour le 2024-02-12 par Office de Tourisme d’Aix en Provence