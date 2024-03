Exposition Chacun sa Ruche à la maison du Père Castor à Meuzac Forgeneuve Meuzac, mardi 16 janvier 2024.

Exposition Chacun sa Ruche à la maison du Père Castor à Meuzac Forgeneuve Meuzac Haute-Vienne

Entrez dans Le Royaume des abeilles un album du Père Castor publié en 1935. Écrite par Lida Durdiková, la première version de l’album est une leçon de chose romancée et poétique mise en image par l’artiste tchèque Ruda (Rudolf Jarušek). Près de 30 ans plus tard, l’histoire est rééditée et trouve un nouvel écho avec les illustrations hyperréalistes de François Crozat. À l’occasion de la présentation de l’album Le Royaume des Abeilles, la Maison du Père Castor accueille en ses murs les ruches sculpturales en céramique réalisées par Flora Basthier et Marion Leysenne, deux artistes du réseau Réfractaires, en collaboration avec l’association l’Arbre et l’Abeille. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-16

fin : 2024-03-24

Forgeneuve 253 Route Roule Galette

Meuzac 87380 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine mediatheque.perecastor@orange.fr

L’événement Exposition Chacun sa Ruche à la maison du Père Castor à Meuzac Meuzac a été mis à jour le 2024-03-18 par OT Briance Sud Haute-Vienne