Exposition « C’était au temps où passait le Tramway »

A travers cette exposition, l’association « Hier Wervicq » vous propose de vous plonger dans l’histoire de Wervicq-Sud, au début du XXème Siècle. En suivant le parcours du Tramway qui reliait Armentières à Halluin entre 1897 et 1931, vous découvrirez à quoi ressemblait la commune et, par la même occasion, les transformations qu’elle a connue depuis un peu plus de cent ans. Une exposition très documentée et un dépaysement assuré « Au temps d’la centaine de cafés, au temps où passait le tramway »

Entréé libre du 20 au 25 septembre 2021 aux horaires d’ouverture de la Médiathèque municipale

A travers cette exposition, l'association « Hier Wervicq » vous propose de vous plonger dans l'histoire de Wervicq-Sud, au début du XXème Siècle.

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T17:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T17:00:00

