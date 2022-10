Exposition « C’est pas… » Mairie du 14e arrondissement Paris Catégories d’évènement: île de France

Dans le cadre de la Semaine de Lutte Contre les Discriminations l’association YA FOUEI vous propose : « C’est pas… » juste une Exposition sur le Handicap. « C’est Pas ! » Juste une exposition sur le Handicap » Dernière création de l’association YA FOUEI, « Juste une exposition sur le handicap » est une Expo Quiz de 9 panneaux Grand format (200 X 85 cm) mettant en lumière, de manière dédramatisée, la thématique du handicap qui touche en France plus de 11 millions de personnes. A travers des dessins humoristiques, réalisés par l’illustrateur Lazoo, cette exposition ludique et pédagogique vous propose une plongée dans les différentes familles qui composent cet univers. Car mieux (re) connaitre est sans doute, le meilleur moyen de faire tomber notre plus gros handicap à tous sur le sujet : la peur. L’exposition est diffusée simultanément dans: -le Hall de la Mairie du 19e -le Hall de la Mairie du 14e Mairie du 14e arrondissement 2 place Ferdinand Brunot 75014 Paris Contact : https://yafouei.fr/ https://www.facebook.com/yafouei/ https://www.facebook.com/yafouei/

