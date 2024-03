EXPOSITION : C’EST NOTRE HISTOIRE Espace Jacques Chirac Colombes, lundi 11 mars 2024.

EXPOSITION : C’EST NOTRE HISTOIRE Cette exposition, de la Fondation pour la Mémoire de l’Esclavage, raconte l’esclavage colonial et ses héritages à travers les siècles en mettant en avant les luttes pour l’abolition de l’esclavage. 11 mars – 15 avril Espace Jacques Chirac

Début : 2024-03-11T09:30:00+01:00 – 2024-03-11T12:00:00+01:00

Fin : 2024-04-15T13:30:00+02:00 – 2024-04-15T21:30:00+02:00

Cette exposition, de la Fondation pour la Mémoire de l’Esclavage (FME), découpée en 15 panneaux a pour objectif de raconter l’esclavage colonial et ses héritages à travers les siècles, tout en mettant en avant les luttes pour l’abolition de l’esclavage. Elle se découpe en 4 grandes thématiques :

1) La France et la naissance de l’esclavage colonial

NOUVEAU MONDE : La traite européenne – une traite massive depuis l’Afrique

SYSTÈME D’ÉTAT : Commerce d’esclaves, commerce d’État

2) L’apogée du système esclavagiste au 18ème siècle

PRODUCTION : Travail et violence – Produire pour exporter

DISCRIMINATIONS : Des sociétés complexes fondées sur le préjugé de couleur

HAUTE TENSION : Les colonies entre peurs, violences et idées nouvelles

3) L’explosion du système et les abolitions

RÉVOLUTIONS : Saint-Domingue et la première abolition

VIVRE LIBRE OU MOURIR : Le rétablissement de l’esclavage et les résistances

LIBERTÉ ? : La longue marche vers l’abolition définitive

4) Après l’abolition : héritages et mémoires de l’esclavage

TRAVAIL FORCÉ : Engagisme et travail contraint dans les colonies françaises

FRANCE COLONIALE : Apogée et critiques de la domination coloniale

LIBERTÉ – ÉGALITÉ – FRATERNITÉ : Les héritages contemporains de l’esclavage

La reproduction de cette exposition a été financée par la Ville de Colombes.

Espace Jacques Chirac 1, rue Jules Michelet 92700 Colombes Colombes 92700 Hauts-de-Seine Île-de-France

esclavage histoire des abolitions

Fondation pour la Mémoire de l’Esclavage