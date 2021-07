Auch Office de tourisme du Grand Auch Auch, Gers Exposition « C’est mon patrimoine ! » Office de tourisme du Grand Auch Auch Catégories d’évènement: Auch

En juillet 2021, l’association « Imaj », en partenariat avec les services Pays d’art et d’histoire et Éducation de l’enfance à la jeunesse de Grand Auch Cœur de Gascogne, a proposé un projet inédit dans le cadre de l’opération nationale _C’est mon patrimoine !_ La cathédrale Sainte-Marie d’Auch a servi d’écrin et d’inspiration pour nourrir la pratique artistique de dix adolescents. Venez découvrir l’exposition retraçant la création et le rendu de l’installation.

Port du masque obligatoire

Venez découvrir en images comment les adolescents de la ville se sont approprié à leurs façons le patrimoine auscitain. Office de tourisme du Grand Auch 3 place de la République, 32000 Auch Auch Jambes Gers

2021-09-18T09:30:00 2021-09-18T12:00:00;2021-09-18T14:30:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T12:30:00;2021-09-19T14:30:00 2021-09-19T17:30:00

