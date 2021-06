Landerneau Landerneau Finistère, Landerneau Exposition C’est du sport! Landerneau Landerneau Catégories d’évènement: Finistère

Landerneau

Exposition C'est du sport! Landerneau, 18 juin 2021-18 juin 2021, Landerneau. 2021-06-18 – 2021-11-07 Place Scouarnec Centre-ville, place de l'hôtel de ville

Chaque année, une exposition de photographies en plein air sert de formidable prétexte à une déambulation historique dans la ville. Pour sa 12e édition, le sport est à l'honneur en écho à l'arrivée de la première étape du Tour de France à Landerneau le 26 juin 2021. A découvrir Place de l'Hôtel de ville et autour des quais de Landerneau. +33 2 98 21 34 14 http://www.landerneau.bzh/

