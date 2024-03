Exposition « C’est comme une carte à jouer » de Francis Baudevin Frac Normandie Rouen Sotteville-lès-Rouen, samedi 18 mai 2024.

Francis Baudevin pratique un art du trompe-l’œil, entre abstraction et représentation. Dans cette exposition qui revient sur ses vingt dernières années de travail, il joue avec les catégories, en organisant ses tableaux comme des suites de couleurs et de formats, ou des familles de médiums. Les cartes à jouer, qui sont l’un des outils de prédilection des illusionnistes, deviennent ici une image possible de la peinture, rebattues de façon à mélanger Pop Art, art abstrait géométrique et sérialité minimaliste.

L’exposition a reçu le soutien de la Fondation suisse pour la culture Pro Helvetia et s’intègre dans le cadre du festival Normandie Impressionniste.

Frac Normandie Rouen 3 place des Martyrs-de-la-résistance, 76300 Sotteville-lès-Rouen Sotteville-lès-Rouen 76300 Seine-Maritime Normandie 02 35 72 27 51 http://www.fracnormandie.fr Le Fonds régional d’art contemporain est un espace d’exposition d’art contemporain. Il est situé face au jardin des plantes de Rouen. En transport en commun Ligne F1 arrêt Jardin des Plantes Ligne T4 arrêt Stade Diochon ou Chartreux Métro arrêt Europe Plus d’infos sur reseau-astuce.fr En voiture Suivre le panneau « jardin des plantes de Rouen », rive gauche de la Seine. Parking gratuit

Francis Baudevin, «8», (détail) 2024 © Francis Baudevin