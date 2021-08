Hyères Parc Sainte-Claire Hyères, Var Exposition “Ces gens qui sont des arbres” Parc Sainte-Claire Hyères Catégories d’évènement: Hyères

Après une année d’étude mouvementée, où toutes les possibilités d’apprendre et de s’exprimer autour de la création artistique ont été optimisées (histoire de l’art en petit groupe via les écrans numériques, en extérieur dans les jardins, en atelier), les élèves des cours de Christine Heitzler de l’École d’art exposent leurs travaux dans le jardin du Castel sainte Claire. Le thème de l’arbre a été envisagé dans une multitude de questionnements artistiques et de pistes techniques. Jardin du Castel Sainte-Claire

entrée libre

