L’histoire de l’Homme est indissociable de celle des bateaux. Depuis toujours, l’Homme a inventé des moyens d’aller sur l’eau pour se déplacer, pour pêcher, pour commercer ou pour découvrir de nouvelles terres. Au fil des siècles, les évolutions techniques ont permis de passer des pirogues taillées dans un tronc d’arbre aux voiliers de commerce du 18ème siècle ; des drakkars des Vikings aux navires de course au large actuels ; des trières grecques aux porte-conteneurs géants….. Cette exposition s’attache à retracer l’évolution des bateaux en parallèle de l’évolution de l’Homme. Ainsi, en reprenant la chronologie, nous pouvons nous rendre compte que les bateaux ont participé à chaque grand événement de l’Histoire. C’est en effet avec des radeaux de fortune que l’Australie a été peuplée il y a 55 000 ans. C’est en partie grâce à sa supériorité sur les mers que Rome a été le plus grand Empire du monde antique. Nous connaissons tous la date de 1492 avec la découverte du Nouveau Monde grâce aux trois caravelles de Christophe Colomb tout comme nous avons tous entendu parler des navires de la Compagnie des Indes. La Révolution industrielle a popularisé les navires à vapeur pour les grands paquebots de luxe ou les transports des messageries maritimes tandis que les technologies modernes ont permis de démultiplier les dimensions des bateaux ou leur vitesse. Des navires ont acquis une réputation par les traditions orales et les légendes transmises d’une génération à une autre. D’autres ont fait l’objet de reconstitution pour démontrer leur capacité à naviguer dans le cadre de l’archéologie expérimentale. Enfin certains navires ont une histoire et un prestige qui dépasse l’univers maritime. La Bretagne n’est pas en reste dans l’histoire maritime. La flotte des Vénètes a tenu tête à Jules César lors de la Guerre des Gaules en 56 av. J.C. avec des navires supérieurs à ceux des Romains selon le futur empereur. Au 14ème siècle, des navires bigoudens sillonnent les mers et sont les maîtres du cabotage. Le port de Penmarc’h est alors l’un des plus riches du monde occidental.

