Exposition céramiques ROMETTI Galerie Bettina, 28 mars 2022, Paris.

Date et horaire exacts : Du lundi 28 mars 2022 au samedi 07 mai 2022 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi

de 14h00 à 19h00

gratuit

La Manufacture ROMETTI présente en exclusivité les nouvelles collections de céramiques signées Madame Chantal Thomass & Ugo La Pietra à la galerie Bettina.

Créée en 1927 par Settimio Rometti à Umbertide, dans la région de Parugia, en Italie, et reprise en 2010par Massimo Monini, la Manufacture de céramiques ROMETTI, sous l’impulsion de son Directeur Artistique, Jean-Christophe Clair, perpétue avec passion la tradition et le savoir-faire des maîtres céramistes italiens. La terre d’Ombrie extraite des bords du Tibre, non loin, constitue depuis toujours l’humus vital d’une production artisanale qui ne se limite pas seulement à la réalisation de pièces d’exception mais dont l’ambition est aussi de laisser une empreinte marquante dans le panorama de la céramique contemporaine.

Du 28 mars au 7 mai 2022, ROMETTI dévoile en exclusivité à la galerie Bettina à Paris, “L’eau à la boche”, une collection inédite de plats XL et une pièce magistrale imaginées par la fameuse créatrice Madame CHANTAL THOMASS et de spectaculaires totems et autres pièces signés par l’architecte designer UGO LA PIETRA, figure majeure de la scène radicale italienne des années 60′ et 70′.

Galerie Bettina 2, rue Bonaparte Paris 75004

Contact : 0146337298 http://www.galeriebettina.com

Rometti_La Pietra_Collezione 2020