Exposition céramiques et photos Griesheim-sur-Souffel Griesheim-sur-Souffel Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Griesheim-sur-Souffel

Exposition céramiques et photos Griesheim-sur-Souffel, 30 avril 2022, Griesheim-sur-Souffel. Exposition céramiques et photos Griesheim-sur-Souffel

2022-04-30 – 2022-04-30

Griesheim-sur-Souffel Bas-Rhin Griesheim-sur-Souffel Les membres de l’atelier céramique “Rêves de terre” de Dingsheim et du club photo “67 iso” de Griesheim sur Souffel, proposent conjointement leurs créations. Cette exposition est le reflet de l’activité des deux associations au cours de l’année écoulée. Exposition de céramiques et photos des deux associations . +33 3 88 56 00 02 Les membres de l’atelier céramique “Rêves de terre” de Dingsheim et du club photo “67 iso” de Griesheim sur Souffel, proposent conjointement leurs créations. Cette exposition est le reflet de l’activité des deux associations au cours de l’année écoulée. Griesheim-sur-Souffel

dernière mise à jour : 2022-04-05 par

Détails Catégories d’évènement: Bas-Rhin, Griesheim-sur-Souffel Autres Lieu Griesheim-sur-Souffel Adresse Ville Griesheim-sur-Souffel lieuville Griesheim-sur-Souffel Departement Bas-Rhin

Exposition céramiques et photos Griesheim-sur-Souffel 2022-04-30 was last modified: by Exposition céramiques et photos Griesheim-sur-Souffel Griesheim-sur-Souffel 30 avril 2022 Bas-Rhin Griesheim-sur-Souffel

Griesheim-sur-Souffel Bas-Rhin