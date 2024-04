Exposition céramique Vivant(e)(s) Espace Chemins Bideak Saint-Palais, vendredi 5 avril 2024.

La première exposition, jusqu’au samedi 20 avril, s’intitule Vivant (e) (s) et est le fruit d’une collaboration de l’artiste céramiste Eliane Monnin avec la classe CHAAP du collège d’Amikuze, pour que les élèves s’approprient son univers et créent leurs propres sculptures. Eliane Monnin est une artiste qui travaille la céramique depuis plus de quinze ans. Son univers fascine les amateurs de nature. Elle se sert d’éléments naturels, de petits objets glanés lors de promenades dans la nature, comme inspiration mais aussi comme outils. 0 0 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-05 10:00:00

fin : 2024-04-24 12:00:00

Espace Chemins Bideak 55 Avenue de Gibraltar

Saint-Palais 64120 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine contact@chemins-bideak.com

