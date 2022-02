Exposition céramique Vinça Monadé Le Fil Rouge – Galerie QSP Roubaix Catégories d’évènement: Nord

Roubaix

Exposition céramique Vinça Monadé

Le Fil Rouge – Galerie QSP

le samedi 5 mars à 17:00

Exposition céramique contemporaine Vinça MONADE Vinça Monade est une toute jeune céramiste, mais une plasticienne rompue au lexique formel des oeuvres sur papier (trait, contour, plan couleur, figuration / abstraction…). En céramique, comme ailleurs, elle tire son inspiration des enluminures du Moyen Âge et des Primitifs italiens. Elle s’abreuve de leur sens du dépouillement formel, de la frontalité de leurs aplats colorés, de leurs paysages en perspective rabattue.

Le Fil Rouge – Galerie QSP 112 avenue Jean Lebas 59100 Roubaix

2022-03-05T17:00:00 2022-03-05T19:00:00

