Exposition céramique et sculpture métal.

Philippe Tallis et Jérôme Danikowski (scultpeurs)

Tristan Chambaud-Héraud / Juliette Lepetit / Anny Bouchut /Maëlle Caborderie / Thomas Thanasi

Gérard Vincent nous fait l’honneur de participer à l’exposition en présentant une pièce de sa collection de grès.

Le vernissage aura lieu le 3/07/2021 à partir de 14h00. Dégustation de vin « Chateaumeillant » Domaine de Nigrette Exposition céramique et sculpture métal. +33 2 48 56 39 75 Exposition céramique et sculpture métal.

Le vernissage aura lieu le 3/07/2021 à partir de 14h00. Dégustation de vin « Chateaumeillant » Domaine de Nigrette

