Exposition Céramique et bois Paul Riaucoux et Jos Rue du Fort Pâté Le Château-d’Oléron, lundi 5 août 2024.

Exposition Céramique et bois Paul Riaucoux et Jos Rue du Fort Pâté Le Château-d’Oléron Charente-Maritime

Créations de luminaires, planches à découper et objets de décorations en noyer du Périgord. 100 % fait main en Corrèze (19)

Céramique décoratives et utilitaires en grès. Fabrication artisanale dans le Lot (46)

.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-05

fin : 2024-08-11

Rue du Fort Pâté Cabane 14

Le Château-d’Oléron 17480 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine

L’événement Exposition Céramique et bois Paul Riaucoux et Jos Le Château-d’Oléron a été mis à jour le 2024-03-08 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes