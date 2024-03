Exposition céramique de Laurence Malart Rue du Fort Pâté Le Château-d’Oléron, lundi 26 août 2024.

Exposition céramique de Laurence Malart Rue du Fort Pâté Le Château-d’Oléron Charente-Maritime

Pièces uniques en porcelaine blanche ou noire, modelées et décorées à la main pour la maison et la table. Un monde floral doux et poétique.

.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-26

fin : 2024-08-31

Rue du Fort Pâté Cabane 14

Le Château-d’Oléron 17480 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine couleurscabanes17480@gmail.com

L’événement Exposition céramique de Laurence Malart Le Château-d’Oléron a été mis à jour le 2024-03-04 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes