Loin des clichés de cartes postales, Manuel Conty révèle des détails voire une certaine poésie de l’abbaye. Des endroits inédits de l’abbaye vous sont ainsi dévoilés.

Entrée libre et gratuite

Une exposition de photographies inédites Centre culturel départemental de l’abbaye de Saint-Riquier Place de l’Eglise 80135 SAINT-RIQUIER Saint-Riquier Somme

