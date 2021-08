Exposition “Cent Masques dans les Hauts” Cité du Volcan, 18 septembre 2021, Tampon (Le).

Exposition “Cent Masques dans les Hauts”

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Cité du Volcan

Le centre d’Art Contemporain de La Réunion présente les restitutions de plusieurs projets qui ont lieu dans les écoles depuis plusieurs années : ateliers de pratiques artistiques et ateliers vidéos. Les élèves des écoles participantes ont fabriqué leur masque avec des objets de récupération mettant en valeur le choka, la vanille, le café et le scorie. En parallèle ils ont participé à un atelier vidéo sur l’identité et l’estime de soi. 4 films documentaires ont également été réalisés : Le café à Grand Coude : portrait de Monsieur Jacques Lépinay “la Maison du Laurina” La vanille à Saint-Philippe : portrait de Monsieur Willy Boyer producteur de vanille Le choka à l’Entre-Deux, avec “l’association choka” Le scorie à La Plaine des Cafres : portrait de Monsieur Laurent Bege Ce projet a été cofinancé par Le FEADER. Plus d’infos sur : [[https://palais7portes.com/presentation/](https://palais7portes.com/presentation/)](https://palais7portes.com/presentation/)

Entrée libre. Salle d’exposition temporaire du site.

Exposition de masques réalisés par des enfants et diffusion de quatre films documentaires sur le café, la vanille, le choka et les scories

Cité du Volcan RN3 Bourg-Murat, La Plaine-des-Cafres, 97430 Le Tampon Tampon (Le) La Réunion



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T09:30:00 2021-09-18T17:00:00;2021-09-19T09:30:00 2021-09-19T17:00:00