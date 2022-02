Exposition « « Cent fois sur le métier » Thiviers Thiviers Catégories d’évènement: Dordogne

Thiviers

Exposition « « Cent fois sur le métier » Thiviers, 4 mars 2022, Thiviers. Exposition « « Cent fois sur le métier » Bibliothèque-Médiathèque 3 place du Champ de Foire Thiviers

2022-03-04 – 2022-04-09 Bibliothèque-Médiathèque 3 place du Champ de Foire

Thiviers Dordogne Exposition photos de Laure Doumens visible les :

Mardi : 16h – 19h30

Mercredi : 14h30 – 19h

Jeudi : 9h30 – 12h et 16h30 – 20h

Vendredi : 14h30 – 18h30

Samedi : 9h30 – 12h et 14h30 – 18h Exposition photos de Laure Doumens

Bibliothèque-Médiathèque 3 place du Champ de Foire Thiviers

