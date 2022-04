Exposition “Celui qui…” Sens Sens Catégories d’évènement: Sens

Yonne

Exposition “Celui qui…” Sens, 8 avril 2022, Sens. Exposition “Celui qui…” Maison Jean Cousin 3 Rue Jossey Sens

2022-04-08 – 2022-04-24 Maison Jean Cousin 3 Rue Jossey

Sens Yonne EUR Peggy Desmeules-Deniot, responsable de l’atelier de moulage des Musées de Sens, expose ses sculptures de céramique à la Maison Jean Cousin. +33 3 86 95 67 87 Peggy Desmeules-Deniot, responsable de l’atelier de moulage des Musées de Sens, expose ses sculptures de céramique à la Maison Jean Cousin. Maison Jean Cousin 3 Rue Jossey Sens

dernière mise à jour : 2022-04-02 par

Détails Catégories d’évènement: Sens, Yonne Autres Lieu Sens Adresse Maison Jean Cousin 3 Rue Jossey Ville Sens lieuville Maison Jean Cousin 3 Rue Jossey Sens Departement Yonne

Sens Sens Yonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/sens/

Exposition “Celui qui…” Sens 2022-04-08 was last modified: by Exposition “Celui qui…” Sens Sens 8 avril 2022 sens Yonne

Sens Yonne