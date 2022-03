Exposition : Celles qui voient Quévert, 4 mars 2022, Quévert.

Exposition : Celles qui voient Bibliothèque municipale 2 Rue des Freres l’Hermitte Quévert

2022-03-04 – 2022-04-02 Bibliothèque municipale 2 Rue des Freres l’Hermitte

Quévert Côtes d’Armor Quévert

L’exposition « Celles qui voient » sera composée de 12 tableaux de l’artiste Anne-Sophie Beaupied sur le thème de la femme et l’exil ( peintures acryliques sur toile de différents formats), accompagnés des textes poétiques de Virginie Butin ( imprimés sur toile et suspendus grâce à des cintres). Les visiteurs pourront découvrir le travail ‘’ symbolique/émotif ‘’ d’Anne-Sophie Beaupied surligné par les mots ‘’doux/tranchants ‘’ de Virginie Butin. Des gouttes colorées des peintures d’Anne-Sophie jaillissent les mots de Virginie, par sa libre lecture et interprétation, comme des cris de rébellion guérisseurs.

Une dédicace de leur joli « carnet de celles qui voient » (auto-édition), un carnet à regarder, à lire et dans lequel on peut écrire, se déroulera le samedi 2 avril de 10h à 12h à la fin de l’exposition.

Par ailleurs, des ateliers seront proposés le mercredi 9 mars par les deux artistes présentes :

– Atelier écriture femmes en lien avec l’exposition à partir de 14 ans, 15 € par personne

– Atelier d’arts plastiques en lien avec l’exposition (dessin/aquarelle/découpage/collage) à partir de 7 ans de 15h à 17h avec Anne-Sophie Beaupied, 18 € par personne

bibliotheque@ville-quevert.fr +33 2 96 82 79 66

L’exposition « Celles qui voient » sera composée de 12 tableaux de l’artiste Anne-Sophie Beaupied sur le thème de la femme et l’exil ( peintures acryliques sur toile de différents formats), accompagnés des textes poétiques de Virginie Butin ( imprimés sur toile et suspendus grâce à des cintres). Les visiteurs pourront découvrir le travail ‘’ symbolique/émotif ‘’ d’Anne-Sophie Beaupied surligné par les mots ‘’doux/tranchants ‘’ de Virginie Butin. Des gouttes colorées des peintures d’Anne-Sophie jaillissent les mots de Virginie, par sa libre lecture et interprétation, comme des cris de rébellion guérisseurs.

Une dédicace de leur joli « carnet de celles qui voient » (auto-édition), un carnet à regarder, à lire et dans lequel on peut écrire, se déroulera le samedi 2 avril de 10h à 12h à la fin de l’exposition.

Par ailleurs, des ateliers seront proposés le mercredi 9 mars par les deux artistes présentes :

– Atelier écriture femmes en lien avec l’exposition à partir de 14 ans, 15 € par personne

– Atelier d’arts plastiques en lien avec l’exposition (dessin/aquarelle/découpage/collage) à partir de 7 ans de 15h à 17h avec Anne-Sophie Beaupied, 18 € par personne

Bibliothèque municipale 2 Rue des Freres l’Hermitte Quévert

dernière mise à jour : 2022-02-28 par