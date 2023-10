Exposition « Célébrons nos différences » par France 2023, l’UNESCO et CANON Grilles du parc des Buttes Chaumont Paris, 5 septembre 2023, Paris.

Du mardi 05 septembre 2023 au samedi 28 octobre 2023 :

.Tout public. gratuit

L’exposition «Célébrons nos différences» veut être un acte de sensibilisation et un espace d’expression pour démontrer que le rugby s’inscrit dans les enjeux sociétaux actuels et futurs, et contribue à ses changements. L’exposition, organisée par France 2023 en collaboration avec l’UNESCO et CANON, est composée de photos sélectionnées lors d’un challenge gratuit, et ouvert à l’international à tous les photographes amateurs comme débutants.

Le projet «Célébrons nos différences» met en image le lien entre le rugby et la mixité, la diversité et l’inclusion, et plus largement l’engagement dans la lutte contre le racisme, la LGBTIphobie et toutes les formes de discriminations. A travers cette exposition, l’objectif est de valoriser des photos porteuses de sens qui célébreront les différences, quelles qu’elles soient, autour du rugby.

Un jury composé de personnalités engagées dans le domaine du rugby, de la photographie ou de la lutte contre les discriminations, a eu la mission de sélectionner les lauréats.

L’exposition est à retrouver sur les grilles du parc des Buttes Chaumont du 1er septembre à fin octobre, en écho à la compétition qui se déroulera du 8 septembre eu 28 octobre 2023.

Grilles du parc des Buttes Chaumont 3 rue Botzaris 75019 Paris

Contact :

Arthur Dumont / Ville de Paris Exposition « Célébrons nos différences » par France 2023, l’UNESCO et CANON