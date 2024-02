Exposition « Ceho sculptures » Savoir-Faire Médocain Blaignan-Prignac, vendredi 1 mars 2024.

Exposition « Ceho sculptures » Savoir-Faire Médocain Blaignan-Prignac Gironde



Passionné par le travail du bois, j’ai progressivement fait évoluer une passion en profession à part entière. Installé depuis 2020 dans le Médoc à Bégadan, je me suis tout naturellement inspiré du monde viticole pour créer différents types de sculptures, originales et fabriquées dans mon atelier.Je travaille essentiellement des bois locaux (chêne,hêtre, frêne…) et ré-utilise également des barriques récupérées auprès des châteaux environnants.Mes créations essaient d’être à la fois esthétiques,amusantes mais aussi utiles et pratiques. 0 0 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-01

fin : 2024-03-16

Savoir-Faire Médocain 24 rue de Verdun

Blaignan-Prignac 33340 Gironde Nouvelle-Aquitaine savoirfairemedoc@laposte.net

