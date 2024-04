Exposition Cécilia Pélissier « Le futur incertain » Office de Tourisme Égletons, lundi 3 juin 2024.

Exposition Cécilia Pélissier « Le futur incertain » Office de Tourisme Égletons Corrèze

Exposition « Le futur incertain ». Artiste peintre autodidacte, Cécilia Pélissier s’est spécialisée dans l’aquarelle et les portraits animaliers. Elle peint principalement des animaux classés en “danger critique d’extinction” par l’IUCN afin de sensibiliser le public à la conservation animale. La technique d’aquarelle qu’elle pratique se veut unique et originale car elle peint sur papier noir et uniquement avec de l’aquarelle blanche. Cette technique lui permet de faire ressortir la lumière avant l’ombre dans l’esprit d’une peinture en négatif et de garder le côté pur et innocent de l’animal. Accentué par un regard franc, c’est à travers ce dernier que l’œuvre va envoyer un message, comme un dialogue secret, avec la personne qui le regarde. EUR.

Début : 2024-06-03 14:00:00

fin : 2024-06-29 17:00:00

Office de Tourisme 1 rue Joseph vialaneix

Égletons 19300 Corrèze Nouvelle-Aquitaine

