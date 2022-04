Exposition Cécile Atger Mialet Mialet, 8 avril 2022, MialetMialet.

2022-04-08 – 2022-04-30 Chez Mialet 79 Rue Jacques Bernard

L’artiste dévoile ses toiles et fresques poétiques où la nature est reine et où l’animal est présent, en particulier les oiseaux.Née à Anduze dans le Gard, Cécile Atger a quitté la région après le bac pour la capitale. C’est à La Réunion, où elle a vécut pendant deux ans, qu’elle débute son travail d’illustration et de décoration murale, qu’elle compose entre compositions végétales et animalières et toujours avec une note rêveuse, presque utopique. *Infos pratiques- Expo du 8 au 30 avril “Chez Mialet”- Ouvert du mardi au samedi- “Chez Mialet” est un point multi-accueil, épicerie et restaurant- Accès libre

chezmialet@free.fr +33 4 66 54 18 90 http://www.chezmialet.lautre.net/

