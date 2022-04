EXPOSITION « CE QU’IL Y A D’ARBRES EN NOUS » Saint-Sauveur Saint-Sauveur Catégories d’évènement: Meurthe-et-Moselle

EXPOSITION « CE QU'IL Y A D'ARBRES EN NOUS » Saint-Sauveur, 19 août 2022, Saint-Sauveur. Lieu-dit Norroy – Maison de la forêt 201 Route de Machet Saint-Sauveur

2022-08-19 10:00:00 – 2022-08-31 12:00:00

Saint-Sauveur Meurthe-et-Moselle Saint-Sauveur Une exposition en 2 volets composée de carnets et de dessins originaux par Margot Spindler. À mi-chemin entre observations illustrées et approche poétique.

Du vendredi 19 août au dimanche 23 octobre. Tout public, accès libre. maisondelaforet@ccvp.fr +33 3 83 71 23 25 http://maisondelaforet-piemontvosgien.com/ MDF

