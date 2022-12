Exposition : « Ce qui reste » – Diane Gaignoux Le Havre, 12 janvier 2023, Le Havre .

Exposition : « Ce qui reste » – Diane Gaignoux

Rue du 329ème Régiment d’Infanterie Le Havre Seine-Maritime

2023-01-12 – 2023-02-11

Le Havre

Seine-Maritime

Diane Gaignoux est une artiste plasticienne née en 1993. Elle est diplômée de l’école Duperré à Paris en 2014, et de la Central Saint Martins à Londres en 2018. Suite à un parcours orienté vers le travail textile et l’objet vêtement, elle s’est dirigée vers une pratique transdisciplinaire autour de l’idée du corps comme réceptacle. Dans ses différents projets, elle appréhende le vêtement comme survivance de présence. Point de départ d’une réflexion sur le corps entre contenu et contenant, espace à habiter comme un second corps, une mue, une chrysalide. Elle convoque ainsi les notions de mémoire et de disparition. L’enveloppe-vêtement, l’objet réceptacle sont des narrations.

Vernissage le jeudi 12 janvier à 19h30, juste après la présentation de la Collection Hiver du Tetris.

Gratuit, entrée libre, du mardi au samedi de 10h à 18h.

Diane Gaignoux est une artiste plasticienne née en 1993. Elle est diplômée de l’école Duperré à Paris en 2014, et de la Central Saint Martins à Londres en 2018. Suite à un parcours orienté vers le travail textile et l’objet vêtement, elle s’est dirigée vers une pratique transdisciplinaire autour de l’idée du corps comme réceptacle. Dans ses différents projets, elle appréhende le vêtement comme survivance de présence. Point de départ d’une réflexion sur le corps entre contenu et contenant, espace à habiter comme un second corps, une mue, une chrysalide. Elle convoque ainsi les notions de mémoire et de disparition. L’enveloppe-vêtement, l’objet réceptacle sont des narrations.

Vernissage le jeudi 12 janvier à 19h30, juste après la présentation de la Collection Hiver du Tetris.

Gratuit, entrée libre, du mardi au samedi de 10h à 18h.

Le Havre

dernière mise à jour : 2022-12-02 par